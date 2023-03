Immer mehr Salzburger Hotels wollen Betriebsrat

Sogar Luxushotels haben Betriebsrat

Walter Veit, oberster Hotelier Österreichs, sieht die Sache differenziert. Er unterstreicht den rechtlichen Rahmen und die Option zur Gründung der Vetretung. „Vielfach gibt es Betriebsräte in großen Hotels und Ketten“, so der Präsident der Hoteliersvereinigung. In Saisonbetrieben oder in Häusern, in denen die Familie noch selbst anpackt, sind Vetretungsorgane die Ausnahme. In Salzburg haben etwa die Luxushotels Goldener Hirsch oder Sheraton einen Betriebsrat, ebenso die NH- oder die Jufa-Kette. Und das Parkhotel Brunauer – das aber ohnehin der Arbeiterkammer gehört.