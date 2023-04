Hot or not? Die Stars lieben Retro-Sonnenbrillen

Allen voran Heidi Klum, die gerne mal mit ausgefallenen Sonnenbrillen ihren Look aufpeppt. Das große Modell mit rotem Rand, das die Model-Beauty unlängst vor der Aufzeichnung von „America‘s Got Talent“ auf der Nase hatte, erinnert an die bunten Shades der 70er. Ein Hingucker ist dieses Accessoire auf jeden Fall!