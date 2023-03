Neues Medikament lässt Unheilbaren wieder hoffen

„Ich bin stolzer fünffacher Onkel“, erzählt Esteban der „Krone“ unmittelbar vor einer langen Therapie im Steyrer Krankenhaus. Dort ist „Stüfi“, wie ihn Freunde nennen, Dauergast. Das wird sich so schnell auch nicht ändern. „Das Medikament Omavaloxolon ist aber ein Durchbruch. Vor wenigen Jahren gab es noch gar nichts am Markt, jetzt ist es in den USA zugelassen, womöglich zieht die europäische Arzneimittelagentur noch heuer nach“, blickt Grieb zuversichtlich in die Zukunft.