Angeborener Beinfehler: Fußballer ist nun Boxer

Zweijährige Leidenszeit

Gesagt, getan. Es folgte eine zweijährige Leidenszeit vom Entfernen bis hin zum Feilen des Knochens. Das Interesse am Fußball schwand, während jenes am Fitnessboxen geweckt wurde. Nach Schnuppereinheiten in verschiedensten Studios sowie Lob vom Trainer, wollte er wissen, wie es sich anfühle, selbst im Ring zu stehen. Motiviert durch den damaligen Showdown Anthony Joshua gegen Wladimir Klitschko fand er so im Alter von 19 Jahren spät das Bounce: „Da hat der Kommentator gemeint, dass Joshua auch erst im späten Alter (18) mit dem Boxen angefangen hat.“