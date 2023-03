Betrunkener krachte mit Auto gegen Verkehrsschild

Beginnen wir chronologisch: Gegen 15.45 Uhr lenkte ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg seinen PKW auf einer Gemeindestraße in Wolfsberg und bog an einer Kreuzung rechts ab. Zeitgleich lenkte ein 16-jähriger Schüler aus Wolfsberg sein Fahrrad von links kommend ebenfalls in die Kreuzung. Es kam zur frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge.