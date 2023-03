Geisterfahrt im A10-Tunnel: „War übermüdet“

Vorsätzlich habe sie mit ihrer Geisterfahrt andere Autofahrer gefährdet, betont die Staatsanwältin beim Prozess am Dienstag im Landesgericht: Am 15. Februar 2022, Tage vor Kriegsbeginn in der Ukraine, wollte die seit 2015 hier lebende Ukrainerin (48) nach Abtenau. Zu einem Bekannten, um eine Fahrt für ihre Familie zu organisieren. Zu dieser Zeit gab es bereits Sorgen bezüglich des Kriegsausbruches, erklärt der Verteidiger, deshalb habe sie „tagelang schlecht geschlafen“. Aus Übermüdung habe sie die „Riesen-Dummheit“ gemacht.