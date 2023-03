Drohender Frost lässt Marillenbauern zittern

„Es schaut so aus, als ob die Landwirtschaft mit einem blauen Auge davonkommt“, gibt Meteorologin Veronika Hatvan von Geosphere Austria vorsichtige Entwarnung. Denn auch wenn die Temperaturen in der Steiermark dieser Tage wieder beträchtlich sinken, es vor allem im Norden teilweise schneien wird und am Dienstag und Mittwoch Frühtemperaturen von bis zu -8°C möglich sind, dürfte das Thermometer in den Obstanbauregionen im Süden des Landes wohl kaum unter die kritische Grenze von -2°C fallen: „Nur vereinzelt sind morgens im Süden Werte darunter möglich."