Entzückender Nachwuchs in der Tierwelt Herberstein

Am 17. Juni 2025 wurden die zwei Welpen, ein Männchen und ein Weibchen, geboren. „Nach drei Wochen haben sie erstmals ihre Augen geöffnet und nach acht Wochen fand der erste Gesundheits-Check durch unseren Zoologischen Leiter, Fachtierarzt Dr. Reinhard Pichler statt. Grundimpfungen, Entwurmung und Geschlechtsbestimmung wurden durchgeführt, ebenso wurden die Jungtiere gechipt. Beide Tiere sind in einem sehr guten Nähr- und Allgemeinzustand“, berichtet Geschäftsführerin Karin Winkler.