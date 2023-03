Ex-Weltcupriesentorläufer traf bei Kicker-Debüt

Am 23. Oktober 2022 hatte Riesentorlauf-Spezialist Thomas Dorner beim Auftakt in Sölden sein zehntes Weltcuprennen bestritten. Es sollte das letzte für den 24-jährigen Vorarlberger sein. Zu Jahresbeginn beendete der Bregenzerwälder dann offiziell seine Karriere. Zumindest die als Skifahrer. Jetzt startet er am grünen Rasen durch!