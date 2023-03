J.M. Riiber holt zum Saisonende 57. Weltcup-Sieg

Lamparter: „Der Zieleinlauf war Erleichterung pur!“

Österreichs insgesamt dritter Gesamtweltcup-Sieger in der Nordischen Kombination, Johannes Lamparter, hatte sich die große Kristallkugel schon mit Rang 11 am Vortag gesichert. Am Sonntag landete der erst 21-jährige Tiroler nur an 14. Stelle. Doch das spielte an diesem Tag keine große Rolle. „Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schon einmal mehr gequält in einem Rennen. Ich hab‘ das Rennen einfach genossen heute. Der Zieleinlauf war Erleichterung pur“, freute sich Lamparter im ORF-TV-Interview.