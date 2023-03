Hypo Tirol fixiert Einzug in die AVL-Final-Serie

Die Innsbrucker gewannen am Samstag vor Heimpublikum auch das dritte Spiel der „Best Of Five“-Halbfinal-Serie gegen Ried, diesmal denkbar knapp mit 3:2. In der Parallelserie feierte Aich/Dob einen klaren 3:0-Auswärtserfolg in Hartberg und stellte auf einen Gesamtscore von 2:1. Das vierte Spiel steigt am Mittwoch (19 Uhr) in Bleiburg.