„Endlich - ein Ehrlicher, der sich interessiert!“

Wenn Kay-Michael Dankl um den Einzug in den Landtag kämpft, lässt sich die Grazer Bürgermeisterin nicht lumpen. Elke Kahr (KPÖ) kutschierte am Samstag einen Kleinbus mit Genossen in die Mozartstadt. „Ich fahre gern, habe sogar den Lkw-Führerschein“, erzählt sie.