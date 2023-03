„Hotel Ruanda“-Held Rusesabagina wieder frei

Ruanda-Regime regiert mit harter Hand

Rusesabaginas Freilassung würde „einen Fall abschließen, der Ruandas eklatante Missachtung internationaler Standards unterstrichen hat“, erklärte der für Zentralafrika zuständige Direktor von Human Rights Watch, Lewis Mudge, am Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Menschenrechtsgruppen werfen Ruanda und dem mit harter Hand regierenden Kagame vor, die Meinungsfreiheit und die Opposition zu unterdrücken. Um seine Freilassung zu erwirken, hatte Rusesabagina im Oktober 2022 in einem Gnadengesuch zugesichert, dass er sich bis zu seinem Lebensende nicht mehr politisch in Ruanda engagieren werde.