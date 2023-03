Ski-WM der Musikanten: „Wurde als Narr beschimpft“

Bei dieser Musikanten-Ski-WM geht es nicht um Meter, Punkte und Sekunden, sondern um einen Marathon der guten Laune. Am Konzept der Musikanten-Ski-WM hat sich seit der Premiere vor 30 Jahren in Saalbach-Hinterglemm wenig geändert. Das Event bietet nach wie vor der - in der breiten Wahrnehmung abgerutschten - Oberkrainermusik eine große Bühne und Newcomern die Chance, entdeckt und vom Fleck weg engagiert zu werden. „Für die Zellberg Buam, Oberkrainer-Power oder die Innsbrucker Böhmische war es das Sprungbrett“, bestätigt Organisator Hans Lechner die Förderkraft der Veranstaltung, die organisatorisch in Familienhand des ehemaligen Mooskirchner-Trompeters liegt.