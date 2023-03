Pöltl erzielt Jubiläumspunkt im Toronto-Dress

Die Raptors legten bereits in der ersten Spielhälfte den Grundstein zum 36. Sieg im 74. Saisonspiel. 72:52 lautete der Pausenstand. „Wir haben das Tempo hochgehalten und besonders am Anfang gut getroffen, wodurch wir bis zur Halbzeit einen 20-Punkte-Vorsprung herausspielen konnten“, sagte Pöltl. Pascal Siakam war mit 32 Zählern der Topscorer gegen die vom früheren Raptors-Coach Dwane Casey betreuten Pistons. Am Sonntag empfangen die in der Eastern Conference unverändert neuntplatzierten Kanadier mit den Washington Wizards den Zwölften.