Gestohlenes Motorrad zurück bei Besitzerin

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Samstag in Klagenfurt-Welzenegg ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienwohnhauses auf, stiegen in das Objekt ein, durchsuchten sämtliche Kästen und Schränke und stahlen Uhren und Schmuck. Wie hoch der Wert der gestohlenen Gegenstände ist, ist noch unklar. Ebenso der Gesamtschaden, der durch die Tat verursacht wurde.