Junger Kärntner vertritt Österreichs Berufsschüler

Nach Bernadette Krall will sich nun ein weiterer Kärntner in der Bundesbildungspolitik einbringen: Denn am 21. September wurde eine neue Bundesschülervertretung (BSV) gewählt! Mit Raphael Dionisio, Mitglied der Schülerunion Kärnten, rückt ein junger Kärntner in eine zentrale Rolle. Er wird künftig die Anliegen von tausenden Berufsschülern aus ganz Österreich vertreten und sieht darin vor allem eine große Verantwortung. „Die Wahl zum Bereichssprecher erfüllt mich mit Dankbarkeit und ist mir eine große Ehre. Ich möchte zeigen, dass wir Schülerinnen und Schüler gemeinsam viel bewegen können – indem wir unsere Ideen einbringen, uns gegenseitig stärken und unsere Zukunft selbst mitgestalten“, so Dionisio.