Verdächtige stach 75-mal mit Messer auf Luise ein

Erst am Mittwoch fand die Trauerfeier von Luise in der Evangelischen Kirche in ihrem Heimatort Freudenberg im Siegerland statt. Nur der engste persönliche Familien- und Freundeskreis nahm daran teil, die Polizei sorgte dafür, dass die Trauergäste ungestört bleiben. Für alle anderen, die von Luise Abschied nehmen wollten, wurde die Trauerfeier als Audio-Stream in die Aula der Schule übertragen, die das Opfer - und die tatverdächtigen Mädchen - zuletzt besucht hatte.