Strafunmündigkeit gegoogelt: Zwölfjährige stach zu

30 Messerstiche am Körper des Opfers

Auch zum Tathergang werden immer mehr erschütternde Details bekannt. So sollen die beiden Mitschülerinnen Luise in das Waldstück in der Nähe von Freudenberg in Nordrhein-Westfalen gelockt haben und zuerst versucht haben, sie mit einem Plastiksack zu ersticken. Als das nicht gelang, soll die 13-Jährige das Opfer festgehalten, die Zwölfjährige die tödlichen Stiche ausgeführt haben. Insgesamt 30 Messerstiche wurden von der Gerichtsmedizin auf Luises Körper gefunden.