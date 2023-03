Bleibt Leons Papa in U-Haft? Entscheidung vertagt!

OLG spricht von „Weiterungen in der Strafsache“

Anfang dieser Woche betonte Klaus Dieter Gosch, Vizepräsident des Oberlandesgerichtes und Mediensprecher, gegenüber der „Tiroler Krone“, dass noch im Laufe dieser Woche über den Antrag der Beschwerde entschieden werde. Doch dem ist nicht so, wie es nun in einer offiziellen Aussendung heißt: „Aufgrund von Weiterungen in der Strafsache im Zusammenhang mit dem Tod des kleinen Leon in St. Johann in Tirol ist damit zu rechnen, dass das Oberlandesgericht Innsbruck erst mit Beginn der kommenden Woche über die Frage, ob die Verhängung der Untersuchungshaft über den Vater zu Recht erfolgte, entscheiden kann.“ Das bedeutet konkret: Es sind weitere Erhebungsergebnisse zu berücksichtigen.