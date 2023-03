Entscheidung naht: Bleibt Leons Vater in U-Haft?

Es ist eine unfassbar traurige Geschichte, die Ende August 2022 ihren Anfang nahm. Wie berichtet, soll der Papa von Leon in St. Johann in Tirol während eines Spazierganges von einem Unbekannten überfallen und bewusstlos geschlagen worden sein. Sein 6-jähriger, beeinträchtigter Sohn soll daraufhin aus dem Kinderwagen gekrabbelt, in die Kitzbüheler Ache gestürzt und ertrunken sein.