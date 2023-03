Drei Siege in Serie - Weiz Mannschaft der Stunde!

Elf Punkte aus 15 Spielen im Herbst - neun Zähler aus drei Matches im Frühjahr! Der SC Weiz und Trainer Jörg Schirgi sind derzeit in der Regionalliga Mitte die Mannschaft der Stunde. Aber das Abstiegsgespenst ist noch lange nicht verscheucht. Dafür sollen am Wochenende beim SAK die nächsten Punkte her. Wir haben uns mit dem sympathischen Trainer der Steirer unterhalten. Außerdem mit dabei die Vorschau auf die restlichen Spiele der Regionalligen.