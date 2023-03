Harte Bandagen unter Nachbarn

Dem Nachbarn mit Verstümmelung gedroht

Im aktuellen Prozess geht es um eine gefährliche Drohung gegenüber einem seiner zwei Erzfeinde in dem Mehrparteienhaus. „Haben Sie gegenüber Herrn J. gesagt, dass Sie Herrn K. das Geschlechtsteil abschneiden werden?“, will Richter Dietmar Nußbaumer wissen. Was der Angeklagte verneint und ergänzt: „Der Herr K. und sein Geschlechtsteil lassen mich ziemlich unberührt.“ Dass es an dem Tag Streit gab, gibt er allerdings zu. Aber das sei ja so gut wie immer so gewesen und sicher nicht von ihm ausgegangen. Im Gegenteil: „Ich habe um mein Leben gefürchtet“, gibt der 12-fach Vorbestrafte zu Protokoll. Überhaupt reiche es ihm jetzt langsam mit diesen ständigen Anklagen. „Ich sitze ja schon mehr hier vor Gericht als zuhause auf dem Klo!“