Strenger Jugendschutz: Letzte Mitsprache-Chance

Die Ausgehzeiten waren bisher das größte Reizthema in der Debatte ums neue Jugendschutzgesetz. Im Begutachtungsentwurf, für den Landesrat Michael Lindner (SPÖ) zuständig war und ist, steht die Angleichung an die anderen Bundesländer drin: „Es sollen die Ausgehzeiten von Jugendlichen ohne Begleitperson so festgelegt werden, dass Jugendliche bis zum Alter von 14 Jahren bis 23.00 Uhr, von 14 bis zu 16 Jahren bis 1.00 Uhr und ab 16 Jahren unbegrenzt ausgehen dürfen“, heißt es am Anfang. Diese Harmonisierung ist eigentlich schon seit April 2018, also seit fünf Jahren Thema.