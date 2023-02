Laut ÖVP-Umfrage reichen die Ausgehzeiten im Land

SPÖ will, dass Betroffene jetzt auch zu Wort kommen

„Verwundert über das vorschnelle ÖVP-Nein“ zeigt sich SPÖ-Landesrat Michael Lindner, der einen Beteiligungsprozess für das neue Jugendschutzgesetz gestartet hat: „Nun sollten einmal die Betroffenen - nämlich Jugendliche und Eltern - zu Wort kommen“, sagt Lindner. Weiters sagt er: „Es geht um Rechtssicherheit in einem einheitlichen Rahmen. Dieser Rahmen soll sowohl in Enns als auch in Ennsdorf gleich sein. Natürlich behalten auch weiterhin die Erziehungsberechtigten das letzte Wort!“