Transit-Streit: Mattle lädt Salvini nach Tirol ein

„Wir merken, dass der Druck aus Rom, Berlin, aber auch aus Brüssel steigt“, sagt Mattle zur aktuellen Debatte, angestoßen von Anti-Transitkämpfer Fritz Gurgiser in der „Krone“: „Gerade der italienische Verkehrsminister (Matteo Salvini, Anm.) sollte sich für die Verkehrswende starkmachen, anstatt an der fossilen Verkehrspolitik des 20. Jahrhunderts festzuhalten. Wenn er ein echtes Interesse an einem konstruktiven Gespräch zur Lösung des Transitproblems hat, dann lade ich ihn bei seinem nächsten Besuch am Brenner gerne 30 Kilometer weiter ins Innsbrucker Landhaus ein“, lässt Tirols Landeshauptmann aufhorchen.