ManCity-Star Haaland „frustriert und verzweifelt“

Der 22-Jährige hat wegen einer Adduktoren-Verletzung, die er sich im FA-Cup-Spiel von Manchester City am vergangenen Samstag gegen Burnley (6:0) zugezogen hatte, das Team-Camp verlassen müssen. Haaland steht damit in den ersten Quali-Spielen für die EM 2024 in Deutschland am Samstag in Spanien und drei Tage später in Georgien nicht zur Verfügung.