Superstar verletzt: Erling Haaland muss abreisen

Sorgen bei Guardiola

Sorgenfalten gibt’s nun auch bei Pep Guardiola: Muss er im Premier-League-Titelkampf auf seinen Super-Stürmer verzichten? Haaland hat in dieser Saison in 37 Spielen für Man City bemerkenswerte 42 Tore erzielt. Auch seine internationale Bilanz ist beeindruckend: In 23 Spielen hat er 21 Mal getroffen. Manchester City hat noch elf Spiele in der Premier League vor sich und liegt derzeit acht Punkte hinter Tabellenführer Arsenal. Auch in der Champions League kämpfen die „Citizens“ noch um die Trophäe, im Viertelfinale wartet der FC Bayern München.