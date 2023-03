K.-o.-Tropfen: Ex-Sanitäter betäubte Freundin

Es soll ein reiner Irrtum gewesen sein, dass seine Freundin in der Früh aufwachte und keinerlei Erinnerungen hatte. Vor allem nicht an den Geschlechtsverkehr in der Nacht. Bei der Polizei erlangte sie dann die schockierende Gewissheit: Es wurden Spuren von K.-o.-Tropfen in ihrem Körper nachgewiesen. Das war auch der Grund, warum sie von dem Nachmittag mit dem Angeklagten nichts mehr wusste.