Nichts geht, weil ein Ja zum Gemeinde-Budget fehlt

FP-Kriitk an Ortschefin

„Eigentlich hätten wir am 27. März das Budget fixieren sollen, die Unterlagen vom Land sind aber noch nicht da. Wir sind guter Hoffnung, dass bis zum 26. April unsere eingereichten Pläne positiv bewertet werden“, so SP-Bürgermeisterin Sabine Promberger. Denn die Papiere gingen mehrmals hin und her. „Das Land schreibt 19 Punkte vor, unter anderem eine kostendeckende Führung von Essen auf Rädern. Das kann ich nur schwer nachvollziehen“, so die Bürgermeisterin. Sie rechnet bei einem Budget von rund 18 Millionen Euro mit einem Minus von 1,8 Millionen Euro. „Die Bürgermeister-Fraktion zeigt keinen Willen zum Sparen, es ist keine Vision erkennbar“, kritisiert FP-Fraktionsobmann Anton Mair.