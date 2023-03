Kocher: Billigere Energie muss bei Kunden ankommen

„Nur zu begrüßen, anzukündigen und die Menschen in Wahrheit hinzuhalten, ist für einen Wirtschaftsminister schlichtweg zu wenig“, erneuerte die FPÖ ihre Kritik an Kocher. Dieser müsse „endlich in den Umsetzungsmodus kommen, denn die Menschen brauchen jetzt eine spürbare Entlastung und nicht erst am Sankt Nimmerleinstag“, erklärte Wirtschaftssprecher Erwin Angerer. Der Freiheitliche warf dem Minister vor, beim Thema Teuerung zu versagen und Verantwortung abzuschieben. Einmal mehr bekräftigte der Oppositionspolitiker den Ruf nach einer temporären Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel.