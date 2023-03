Darum gibt es noch keinen Teichtmeister-Termin

Eigentlich hätte Richter Stefan Apostol ein Gutachten zur Erkrankung einholen wollen. Jetzt ist klar: Der Schauspieler ist wieder verhandlungsfähig. „Es wurde mitgeteilt, dass Verhandlungsfähigkeit vorliegt“, sagt Gerichtssprecherin Christina Salzborn. Und ergänzt, dass es noch keinen Verhandlungstermin gibt. „Es gibt weitere Umstände, die abgeklärt werden müssen“, so Salzborn im Gespräch mit der „Krone“. Richter Apostol sei demnach zu dem Schluss gekommen, dass weitere Ermittlungen in der Causa notwendig sind, weshalb er diese in Auftrag gab. Zu näheren Details gab sich Salzborn bedeckt. Sagte nur, dass dies noch Zeit in Anspruch nehme.