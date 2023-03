Im AKW Temelín läuft ein riskantes Spiel auf Zeit

Das Problem ist das Containment, also die Schutzhülle, die bei einem Unfall die Verstrahlung der Außenwelt verhindert. „Das Containment stellt die letzte Barriere gegen Freisetzung der radioaktiven Stoffe in die Umwelt dar. Im AKW Temelín liegt der Boden der Reaktorgrube in der Höhe von 14,42 m. Das Durchschmelzen würde also zu Freisetzungen direkt in die Luft führen, denn die Räumlichkeiten darunter sind nicht als Barriere gegen Freisetzungen konzipiert und ausgelegt“, erläutert Oberösterreichs Anti-Atom-Beauftragter Dalibor Strasky. Der ursprüngliche Zeitplan zur Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen nach dem Fukushima-Schock hatte vorausgesetzt, dass bis 2015 alles erledigt ist.