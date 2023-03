OÖ: Hammer-Randalierer biss Polizisten in die Hand

Zwei extrem aggressive Rumänen (33 und 46, aus Wien) führten sich bei einer Verkehrskontrolle und später in einem Lokal in Enns (OÖ) so auf, dass sie beide festgenommen wurden. Beim Anlegen der Handfesseln biss der Jüngere einen Beamten in die Hand. Das Duo hatte schon in Wien für Schlagzeilengesorgt, mit einem Hammer eine Autowerkstatt verwüstet.