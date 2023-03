„Frechheit, Lächerlich!“ Kristoffersen schimpft

In der Analyse verriet Anchorman Rainer Pariasek, dass Kristoffersen nicht der Einzige sei, der mit der Kurssetzung unzufrieden war. So hätten sich mehrere Athleten über die (zu) großen Torabstände von rund 26/27 Metern beschwert. Im Kurz-Interview nach dem zweiten Durchgang sprach Pariasek Kristoffersen natürlich auf die Kurssetzung an - dessen Antwort: „Lächerlich!“ Will seinen zweiten Platz aber gar nicht darauf ausreden: „Heute war ich einfach nciht gut genug.“