TV-Experte bietet edle Juwelen und noble Uhren

Der traditionelle K.u.K. Hofjuwelier „Jul. Hügler“ hat nach zwei Standorten in Wien, jeweils einen in Baden und Graz nun auch eine Dependance in der Herrenstraße 8 in Linz. Im Mittelpunkt stehen dort nicht nur Anfertigungen aus eigener Werkstätte, sondern auch An- und Verkauf von Gold, Schmuck, Uhren, Diamanten und Münzen.