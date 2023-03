Frühlingserwachen auf der schönsten Gartenmesse

Bald ist es wieder so weit: Garten und Balkon erwachen aus dem Winterschlaf und verwandeln sich in ein blühendes Paradies. Wer nach Inspiration sucht, ist bei der Messe „Blühendes Österreich“ genau richtig. Österreichs schönste Gartenmesse ist ein beliebter Anziehungspunkt für Gartenliebhaberinnen und Gartenliebhaber und findet von 31. März bis 2. April 2023 in der Messe Wels statt.