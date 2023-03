Handball-EM: Österreich wird zum Hauptschauplatz

Möglich gemacht wird der Wechsel nach Wien durch Förderzusagen des Sportministeriums und der Stadt Wien. ÖHB-Präsident Markus Plazer sprach von einer „guten Lösung“, die gemeinsam mit der Schweiz, Ungarn und dem Europäischen Verband EHF erarbeitet worden sei. „Wir betrachten dies als große Chance für den Frauen-Handball in Österreich“, so Plazer. Die ÖHB-Frauen werden in Innsbruck stationiert sein, wo auch das deutsche Team erwartet wird, sollte es sich qualifizieren.