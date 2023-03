Handy weg, Gurt anlegen: Verstoß wird viel teurer

Geldstrafen für Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer oder die Gurt- und Helmpflicht werden empfindlich angehoben. Künftig kostet es 100 Euro statt 50 Euro, wenn Autofahrer während der Fahrt erwischt werden. Tappen Lenker mit Handy in der Hand in eine Radarfalle, wird es noch einmal teurer.