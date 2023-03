EU-Strommarktreform sorgt für Enttäuschung

„Der ganz große Umbruch ist es nicht“, lautet auch die erste Bilanz der Energieagentur-Energiemarktexpertin Karina Knaus. Allerdings sei es für eine abschließende Bewertung noch viel zu früh, sagte Knaus am Mittwoch. „Es gibt einige Punkte, die noch nicht komplett ausdefiniert sind.“ Die Expertin führt aus: „Es sind natürlich schon einzelne Ansätze drinnen, die auch abgehen von dem, was wir bis jetzt hatten, aber eine komplette Systemumstellung ist es tatsächlich nicht.“ Das wäre auch innerhalb nur eines Jahres - bis dahin soll die Reform umgesetzt werden - nicht möglich, so Knaus.