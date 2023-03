Prinz William: Diana wäre von England enttäuscht

Sind „nicht weiter als damals“

In einem bevorstehenden Interview für die britische Wohltätigkeitsorganisation Comic Relief erklärte William: „Meine Mutter hat mich schon in jungen Jahren mit der Ursache der Obdachlosigkeit bekannt gemacht, und ich bin wirklich froh, dass sie es getan hat. Ich denke, sie wäre enttäuscht, weil wir in Bezug auf die Bekämpfung von Obdachlosigkeit und deren Verhinderung immer noch nicht weiter sind als damals, als sie daran interessiert und beteiligt war.“