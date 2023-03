Insektenküche: Knusper, knusper, knack und knister

„Insektifiziert“ wurde Anja Sieghartsleitner während ihres Studienaufenthalts in Schottland. Dort kam sie zum ersten Mal mit Insekten als Lebensmittel in Berührung. Es war eine Initialzündung, die schließlich dazu führte, dass Foodie Anja ein Kochstudio in Sulz einrichtete und dort seither die „Insektifizierung“ Vorarlbergs vorantreibt.