Umweltgifte befeuerten Covid in Wien

„Höheres Risiko, an Covid-19 zu versterben“

Es bleibt aber nicht „nur“ bei mehr Infektionen: Die Schadstoffbelastung schwächt auch die Immunabwehr und führt so zu einem höheren Risiko schwerer Krankheitsverläufe. „Unsere Analysen der Situation in Wien zeigten, dass die Stickstoffdioxid-Konzentrationen im Jahr 2019 mit einem höheren Risiko, an Covid-19 zu versterben, verbunden waren“, unterstreicht Hutter.