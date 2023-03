SPÖ-NÖ: „Man hat Strategie mit Taktik verwechselt“

Mit „plumpen“ Ansagen wie, „dann hacke ich mir die Hand ab“, setze man wenig vertrauensbildenden Maßnahmen, so der IFDD-Chef. Kurzfristig könnte die klare Linie von Hergovich Erfolg beim Wähler oder aber auch im Inneren der SPÖ bringen. Nach dem Motto: „Wir haben es ihnen gezeigt.“ Haselmayer stellt allerdings in Frage, ob die SPÖ überhaupt in Niederösterreich regieren wollte oder zu sehr auf den Bund geschielt hat, um sich hier auch medial einzubringen. Denn: Am Ende des Tages gehe es um fünf Jahre Politik. „Ohne Regierungsbeteiligung wird man keine wichtigen Ressorts bekommen. Dann wird sich die SPÖ irgendwann einmal die Frage stellen müssen, ob das so gescheit war und wofür die SPÖ-NÖ in den nächsten fünf Jahren steht.“