„Perlenkette“ für neue Gondel auf die Wurzeralm

Eine neue Zehnergondel auf das Frauenkar würde das Skigebiet Wurzeralm in Spital am Pyhrn ungemein attraktivieren. Doch Umweltschützer haben bedenken, weshalb sich am Sonntag etwa 300 Personen als Zeichen der Unterstützung für das Projekt wie eine Perlenkette entlang der Frauenpiste auffädelten.