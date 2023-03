PSG-Superstar Neymar in Doha am Knöchel operiert

Fußball-Star Neymar ist nach seiner schweren Verletzung am rechten Knöchel operiert worden. Der 31-jährige Brasilianer von Paris Saint-Germain unterzog sich am Freitag im Aspetar-Krankenhaus in Doha dem Eingriff, der nach Angaben des Clubs gut verlaufen ist. „Der Spieler folgt nun einem Ruhe- und Behandlungsprotokoll“, hieß es in der Mitteilung von Paris Saint-Germain am Freitagabend.