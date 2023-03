Karlich-Nichte als „Burgenlands next Top-Model“

Eigentlich ist Sonja Völker aus Neckenmarkt Volksschullehrerin. Als ihre Tochter zur Welt kam, entdeckte sie jedoch die Lust am Nähen und fing an, selbst designte Kindermode auf Weihnachtsmärkten zu verkaufen. Ihre Entwürfe kamen so gut an, dass sie ihr Hobby zur Profession machte. Inzwischen führt sie unter der Marke „Herzilein“ fünf Filialen in Wien und einen Online-Shop und verkauft so handgemachte Baby- und Kindermode für Mädchen und Buben im Alter von null bis zehn Jahren.