Lukas Nemecz sensationell im Spitzenfeld

„Wieder mal eine gute Ausgangslage nach zwei Runden. Das habe ich ja schon ein paar Mal dieses Jahr gehabt. Ich hoffe, dass ich jetzt am Wochenende auch jetzt einmal dranbleibe und wieder gute Schläge mache“, lautete die Zwischenbilanz von Nemecz. „Der Platz taugt mir, ist sehr schwer zu spielen, böiger Wind, die Höhenlage, also man muss wirklich hochkonzentriert sein. Das war ich auch, nur ein Bogey in den ersten zwei Tagen, was echt gut war.“