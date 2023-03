Freiburg gegen 1899 Hoffenheim - ab 15.30 Uhr LIVE

Mit zehn Heimspielen in Folge ohne Niederlage (sieben Siege, drei Remis) stellte Freiburg zuletzt seinen Vereinsrekord in der Bundesliga ein. Hoffenheim ist indes seit 13 Bundesliga-Spielen sieglos (zwei Unentschieden, elf Niederlagen) und stellte damit einen neuen negativen Vereinsrekord auf. Zuletzt sechs Niederlagen in Serie bedeuten für 1899 eingestellten Vereinsnegativrekord in der Bundesliga.