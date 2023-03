„Gute Geschäfte“: WKO entfernt Russland-Tipps

Die österreichische Wirtschaftskammer (WKO) gab in einer Broschüre unter dem Titel „RUSSLAND - Los geht’s“ Tipps, wie man trotz Ukraine-Kriegs und Sanktionen in Russland „gute Geschäfte“ machen könne. Der Report war am Donnerstagvormittag zunächst im Netz nicht mehr auffindbar. In überarbeiteter Form ist er jetzt wieder online, kontroverse Passagen wurden gestrichen.